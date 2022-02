Agguato al boss del clan Pagnozzi, il killer identificato grazie a un video (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – Sarebbe in via di identificazione l’uomo che stamattina a San Martino Valle Caudina (Avellino), poco dopo le 10, ha esploso due colpi di pistola contro Fiore Clemente, 60 anni, considerato negli anni scorsi uomo di punta del clan Pagnozzi, il sodalizio camorristico che da decenni domina in Valle Caudina, al confine tra le province di Avellino e Benevento. Nell’Agguato è rimasto anche ferito di striscio all’inguine Antonio Pacca, 20 anni, nipote di Clemente, che lavora nel supermercato di via San Martino vescovo, una zona centrale della cittadina caudina, dove Clemente si era recato per acquistare generi alimentari. Il ragazzo stava aiutando lo zio a portare le buste della spesa nell’auto parcheggiata nei pressi quando un uomo arrivato a San Martino a bordo di un’auto condotta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – Sarebbe in via di identificazione l’uomo che stamattina a San Martino Valle Caudina (Avellino), poco dopo le 10, ha esploso due colpi di pistola contro Fiore Clemente, 60 anni, considerato negli anni scorsi uomo di punta del, il sodalizio camorristico che da decenni domina in Valle Caudina, al confine tra le province di Avellino e Benevento. Nell’è rimasto anche ferito di striscio all’inguine Antonio Pacca, 20 anni, nipote di Clemente, che lavora nel supermercato di via San Martino vescovo, una zona centrale della cittadina caudina, dove Clemente si era recato per acquistare generi alimentari. Il ragazzo stava aiutando lo zio a portare le buste della spesa nell’auto parcheggiata nei pressi quando un uomo arrivato a San Martino a bordo di un’auto condotta ...

