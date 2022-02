“Tiro a giro come Insigne? Preferisco un altro colpo” | la rivelazione di Politano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista Matteo. L’ex Sassuolo ha rivelato dei dettagli sul suo stile di gioco e di quanto questo sia diverso da quello del suo compagno Lorenzo. Foto: Getty Images- MatteoDi seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “La mia posizione di gioco preferita resta quella in alto a destra, ma in caso di necessità cerco di adattarmi in ogni posizione.? Non lo faccio sempre, a volte punto anche il primo palo, dipende dall’azione.il primo palo che ildi. In allenamento spesso lo prendiamo inper ila ...

"Mi piace più tirare sul primo palo che imitare Lorenzo (Insigne, ndr) con il tiro a giro. A proposito, lo prendiamo spesso in giro per questa cosa. Scherziamo molto tra di noi. Spero di segnare ...