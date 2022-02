Terrificanti allusioni sessuali | carriera finita | Valeria Marini | un dramma a telecamere nascoste | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) "". Ildiva in scena aaccese e rigorosamente. La diva 54enne, sarda di nascita e romana d'adozione, è vittima di un ferocissimo scherzo delle Iene, con la complicità del "palo" Giovanni Ciacci, ex ballerino, oggi prezzemolino di reality, talenta show e salottini televisivi, e soprattutto suo grande amico. Insieme a Stefano Corti, inviato del programma di Italia 1 fondato da Davide Parenti, proprio Ciacci fa vivere alla Valeriona nazionale una giornata da incubo, incominciata in un van che la sta trasportando in Sicilia per una serie di eventi promozionali nell'amena località di Santa Flavia, nel Palermitano. L'aria condizionata non funziona, lasoffoca letteralmente preda ...