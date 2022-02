Stadi Serie A | aumento di capienza già da fine febbraio? I dettagli

(Di giovedì 10 febbraio 2022) NeglidiA lapotrebbe essere riportata quasi al massimo già entro ladel mese. Ecco tutti iCome riferito da Gazzetta.it, la Commissione Affari Costituzionali al Senato ha accorciato i tempi per il ritorno del pubblico al 75% per gli impianti all’aperto. L’ufficialità arriverà però solamente con il nuovo decreto Covid, fissato per il 22. Se tutto ciò dovesse essere confermato, il primo weekend disponibile per rivedere glidiA al completo sarebbe quello del 27 e 28. L'articolo proviene da Calcio News 24.

