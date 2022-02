Previsioni finanziarie 2022, Kìron: mercato dei mutui in crescita e forte impulso dall’immobiliare (Di giovedì 10 febbraio 2022) MILANO – Il mercato dei mutui continua la sua crescita e i dati relativi alle erogazioni confermano una forte concentrazione sulle operazioni di acquisto, che rappresentano ormai quasi 9 operazioni su 10. “Secondo le nostre stime – afferma Renato Landoni, Presidente Kìron Partner SpA – il 2021 dovrebbe chiudersi superando i 60 mld di euro di mutui erogati, con un aumento di circa 10 mld di euro rispetto al 2020. Questo dato è di per sè interessante, ma lo è ancor di più se consideriamo anche la difficile situazione generale vissuta a livello economico nel corso di questi ultimi due anni. Gli istituti, alla luce della forte liquidità di cui dispongono, hanno continuato ad erogare credito alle famiglie, ponendo particolare attenzione alla qualità del credito concesso. Le ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 10 febbraio 2022) MILANO – Ildeicontinua la suae i dati relativi alle erogazioni confermano unaconcentrazione sulle operazioni di acquisto, che rappresentano ormai quasi 9 operazioni su 10. “Secondo le nostre stime – afferma Renato Landoni, PresidentePartner SpA – il 2021 dovrebbe chiudersi superando i 60 mld di euro dierogati, con un aumento di circa 10 mld di euro rispetto al 2020. Questo dato è di per sè interessante, ma lo è ancor di più se consideriamo anche la difficile situazione generale vissuta a livello economico nel corso di questi ultimi due anni. Gli istituti, alla luce dellaliquidità di cui dispongono, hanno continuato ad erogare credito alle famiglie, ponendo particolare attenzione alla qualità del credito concesso. Le ...

