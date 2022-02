Olimpiadi Pechino 2022 | Visintin bronzo nello Snowboard Cross

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Un'altra medaglia per l'Italia alleinvernali di. L'ha conquistata Omarche ha chiuso al terzo posto...

È l'ottava medaglia azzurra dela spedizione a: 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Trentadue anni di Merano, gareggia per l'Esercito e aveva all'attivo solo un argento mondiale e la Coppa del Mondo ...l'Olimpiade dei figli d'arte a medaglia. Ma stavolta siamo al massimo. Trentaquattro anni dopo papà Hubert, oro a Calgary '88 in combinata, l'austriaco Johannes Strolz si prende la medaglia dello ...La carriera e la vita privata di Omar Visintin, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022. Nato il 22 ottobre 1989 a Merano, Omar Visintin è uno snowboarder italiano medaglia di bronzo alle ...Dopo i 45 titoli distribuiti nelle prime sei giornate di finali, domani, venerdì 11 febbraio, si assegneranno altri 7 ori nella XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali, in corso di svolgimento a ...