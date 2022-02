Oggi vi parlo di un libro splendente che sa di buono: Giandante X, di mio fratello Roberto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Esce nelle librerie giovedì 10 febbraio la nuova edizione di Giandante X, il libro di mio fratello Roberto su questo grande artista dimenticato, artista ribelle e irriducibile, irriducibile alla fredda logica del mercato dell’arte. La veste grafica del libro è di lusso, arricchita da nuovi contributi scritti e fotografici, numerose immagini delle opere dell’artista, edizione voluta con tenacia e coraggio da Milieu edizioni, e destinata a non temere l’usura del tempo grazie alla rilegatura, un libro splendente che è già una gioia tenerlo in mano, che emana quell’odore buono di cultura e divertimento (la cultura è sempre divertente, nel senso etimologico del termine), un libro che si sfoglia con emozione, ogni pagina ha come un tremore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Esce nelle librerie giovedì 10 febbraio la nuova edizione diX, ildi miosu questo grande artista dimenticato, artista ribelle e irriducibile, irriducibile alla fredda logica del mercato dell’arte. La veste grafica delè di lusso, arricchita da nuovi contributi scritti e fotografici, numerose immagini delle opere dell’artista, edizione voluta con tenacia e coraggio da Milieu edizioni, e destinata a non temere l’usura del tempo grazie alla rilegatura, unche è già una gioia tenerlo in mano, che emana quell’odoredi cultura e divertimento (la cultura è sempre divertente, nel senso etimologico del termine), unche si sfoglia con emozione, ogni pagina ha come un tremore ...

