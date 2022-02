Mourinho ai giocatori della Roma: «Vi siete cagati sotto, siete senza palle, andate a giocare in Serie C» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport, col direttore Ivan Zazzaroni, pubblica lo sfogo di Mourinho nello spogliatoio della Roma subito dopo la sconfitta con l’Inter. Riporta integralmente il linguaggio utilizzato dal tecnico portoghese. Scrive Zazzaroni che erano presenti tutti: calciatori, tecnici, fisioterapisti, magazzinieri. «Per dieci minuti vi siete cagati sotto, proprio come contro il Milan e la Juve. Il più grande difetto di un uomo è la mancanza di personalità. Se vi mostrate piccoli gli arbitri vi trattano da piccoli» L’allenatore viene definito arrabbiato come mai in precedenza. «Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!» subito così, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport, col direttore Ivan Zazzaroni, pubblica lo sfogo dinello spogliatoiosubito dopo la sconfitta con l’Inter. Riporta integralmente il linguaggio utilizzato dal tecnico portoghese. Scrive Zazzaroni che erano presenti tutti: calciatori, tecnici, fisioterapisti, magazzinieri. «Per dieci minuti vi, proprio come contro il Milan e la Juve. Il più grande difetto di un uomo è la mancanza di personalità. Se vi mostrate piccoli gli arbitri vi trattano da piccoli» L’allenatore viene definito arrabbiato come mai in precedenza. «Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi!» subito così, ...

