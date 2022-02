Malore improvviso, Daniele muore davanti a mamma e fratello: inutile ogni tentativo dei medici (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aveva 49 anni Daniele Ferrari, per tutti ‘Dan’. Si è spento a 49 anni ieri all’alba stroncato da una Malore nella sua casa di Arceto. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, increduli per quanto accaduto. A quanto si apprende per l’uomo non ci sarebbe stato niente da fare. Quando i famigliari hanno chiamato aiuto (Ferrari viveva con la madre Rosalia e il fratello Massimo) era già troppo tardi. Sempre a quanto si apprende i soccorsi erano stati allertati quando l’uomo era già incosciente. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimare Daniele Ferrari, ma non c’è stato niente da fare. Venerdì alle 9,30 i funerali, con la sola benedizione in obitorio al Magari prima dell’ultimo viaggio verso il cimitero di Scandiano. In un tragico filo rosso sempre ieri si era spento, a Crema, Matteo Berselli. Aveva 46 anni appena. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aveva 49 anniFerrari, per tutti ‘Dan’. Si è spento a 49 anni ieri all’alba stroncato da unanella sua casa di Arceto. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, increduli per quanto accaduto. A quanto si apprende per l’uomo non ci sarebbe stato niente da fare. Quando i famigliari hanno chiamato aiuto (Ferrari viveva con la madre Rosalia e ilMassimo) era già troppo tardi. Sempre a quanto si apprende i soccorsi erano stati allertati quando l’uomo era già incosciente. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimareFerrari, ma non c’è stato niente da fare. Venerdì alle 9,30 i funerali, con la sola benedizione in obitorio al Magari prima dell’ultimo viaggio verso il cimitero di Scandiano. In un tragico filo rosso sempre ieri si era spento, a Crema, Matteo Berselli. Aveva 46 anni appena. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Malore improvviso Gavorrano, muore mentre scarica la merce: tragedia davanti a un supermercato Gavorrano (Grosseto), 10 febbraio 2022 - Un malore improvviso gli è stato fatale . È morto così un camionista di 65 anni , mentre stava scaricando della merce nel piazzale Guido Rossa. A un certo punto ha accusato un malore e si è accasciato. È ...

Colto da malore, muore nel parcheggio davanti ad un supermercato Gavorrano : Un malore improvviso è stato fatale per un uomo di 65 anni, un camionista che stava ascaricando la merce nel piazzale davanti ad un supermercato a Bagno di Gavorrano. E' accaduto questa mattina alle 7:42.

Malore improvviso mentre va a fare la spesa: muore sotto gli occhi dei passanti CasertaNews Malore al volante: si schianta e muore Ancora da chiarire la dinamica. Il 66enne potrebbe aver perso il controllodel mezzo a causa, pare, di un malore improvviso. Sarebbe stato proprio quel malore a stroncarlo, e non le ferite riportate ...

Empoli, morto a 34 anni sulla 429: lo schianto, i colpi di clacson per evitare lo scontro e il ritratto della vittima È da capire cosa ha portato Desideri a invadere l’opposta corsia di marcia. Forse un improvviso malore, o un colpo di sonno. Ma è un dubbio che probabilmente resterà, visto che non è stato ...

