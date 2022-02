M5s, Lezzi a La7: “A che titolo Di Maio viene convocato da Grillo? Non è più nel comitato di garanzia ed è un ministro come gli altri” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “A che titolo Grillo incontra ancora Di Maio? Di Maio non è più nel comitato di garanzia e ci sono anche altri ministri M5s nel governo. Al limite, Grillo avrebbe dovuto incontrare Patuanelli, che è il rappresentante dei 5 Stelle nel governo. Ci sono ambiguità che ormai neanche gli elettori comprendono più. Chi comanda nel M5s?“. È il commento pronunciato nella trasmissione “Tagadà” (La7) da Barbara Lezzi, senatrice del Gruppo Misto ed ex militante del M5s, sull’incontro odierno tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Lezzi sottolinea: “L’unico interlocutore titolato all’incontro col garante del M5s è Giuseppe Conte, perché lui è quello che ha ricevuto la legittimazione. Per molti aspetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) “A cheincontra ancora Di? Dinon è più neldie ci sono ancheministri M5s nel governo. Al limite,avrebbe dovuto incontrare Patuanelli, che è il rappresentante dei 5 Stelle nel governo. Ci sono ambiguità che ormai neanche gli elettori comprendono più. Chi comanda nel M5s?“. È il commento pronunciato nella trasmissione “Tagadà” (La7) da Barbara, senatrice del Gruppo Misto ed ex militante del M5s, sull’incontro odierno tra Beppee Luigi Disottolinea: “L’unico interlocutore titolato all’incontro col garante del M5s è Giuseppe Conte, perché lui è quello che ha ricevuto la legittimazione. Per molti aspetti ...

