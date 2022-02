Il Super Campione italiano è diventato papà 2 anni dopo la sua morte: una storia da brividi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Foto a fine articolo - A quasi due anni di distanza dall’incidente stradale che ha tolto la vita al cestista portorecanatese Attilio Pierini, all’epoca 38enne, ieri è avvenuto un piccolo miracolo. Sua moglie, Francesca Polli, ha dato alla luce la loro primogenita, Vittoria, all’ospedale di Civitanova. Tutto è stato reso possibile grazie alla fecondazione assistita, che è stata portata avanti nonostante la prematura scomparsa di Attilio. "I nostri pensieri erano quelli di mettere al mondo una nuova vita, invece la vita ci è stata tolta. Tu hai voluto rimanessi qui cosciente e in salute. Oggi (ieri, ndr) alle 8.37 è nata nostra figlia, la nostra più grande Vittoria. Il tuo esistere continuerà attraverso i suoi occhi. Non le leggerò i soliti libri di fiabe. Le racconterò la storia di suo padre, del grande uomo che era e dell’amore che ci ha uniti ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 febbraio 2022) Foto a fine articolo - A quasi duedi distanza dall’incidente stradale che ha tolto la vita al cestista portorecanatese Attilio Pierini, all’epoca 38enne, ieri è avvenuto un piccolo miracolo. Sua moglie, Francesca Polli, ha dato alla luce la loro primogenita, Vittoria, all’ospedale di Civitanova. Tutto è stato reso possibile grazie alla fecondazione assistita, che è stata portata avanti nonostante la prematura scomparsa di Attilio. "I nostri pensieri erano quelli di mettere al mondo una nuova vita, invece la vita ci è stata tolta. Tu hai voluto rimanessi qui cosciente e in salute. Oggi (ieri, ndr) alle 8.37 è nata nostra figlia, la nostra più grande Vittoria. Il tuo esistere continuerà attraverso i suoi occhi. Non le leggerò i soliti libri di fiabe. Le racconterò ladi suo padre, del grande uomo che era e dell’amore che ci ha uniti ...

