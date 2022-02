Green pass base per andare a scuola: è obbligatorio per gli studenti dai 12 anni in su. Ordinanza Bolzano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, firma la nuova Ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2022 che riprende le norme nazionali. Sui mezzi di trasporto gli studenti dai 12 anni in su sono tenuti a essere in possesso del Green pass base per andare e tornare da scuola. obbligatorio anche indossare le mascherine Ffp2. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il presidente della Provincia autonoma di, Arno Kompatscher, firma la nuovan. 7 del 9 febbraio 2022 che riprende le norme nazionali. Sui mezzi di trasporto glidai 12in su sono tenuti a essere in possesso delpere tornare daanche indossare le mascherine Ffp2. L'articolo .

