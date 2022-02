Foibe | Mattarella | ' ricordo può diventare seme di pace e di crescita civile' 2

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "L'Europa nata dallae il dialogo ravvivato dall'affermazione delle democrazie hanno aperto e sviluppato una strada nuova. Queste memorie hanno guadagnato rispetto, dignità, ascolto. Sono storia vissuta, monito e responsabilità per il futuro", prosegue. "Il, anche il più doloroso, anche quello che trae origine dal male, puòdie di. Questo è l'impegno di cui negli ultimi anni il nostro Paese si è reso protagonista insieme alla Slovenia e alla Croazia per fare delle zone di confine una terra di incontro e prosperità, di collaborazione, di speranza. La scelta di Gorizia e Nova Gorica, che saranno congiuntamente Capitale della Cultura europea 2025, dimostra quanto importante sia per l'intera ...

...con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle, degli ... Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del Giorno del Ricordo. "......Madama si terrà la cerimonia ufficiale per la celebrazione in memoria delle vittime delle. La ... Saranno presenti il presidente della Repubblica, Sergio, il vicepresidente della Corte ...Una ferita che si è aggiunta alle altre". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del Giorno del ricordo.della comprensione, del primato della dignità delle persone, nel rispetto delle diversità e dei diritti", conclude Mattarella.