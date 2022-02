È morta a 78 anni Donatella Raffai | nota per essere stata la prima conduttrice di “Chi l’ha visto?”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Èa 78lae giornalista italianasoprattutto per aver condotto le prime tre edizioni dello storico programma di Rai 3 Chi?, tra il 1989 e il 1991.era nata a

È morta #DonatellaRaffai, prima storica conduttrice di 'Chi l'ha visto?'. Aveva 78 anni. - Morta a 78 anni Donatella #Raffai, prima conduttrice di #chilhavisto

Donatella Raffai èa 78: la storica conduttrice di Chi l'ha visto? e, in precedenza, di Telefono giallo , ci ha lasciati dopo una lunga malattia. La triste notizia è stata data dal marito Sergio Maestranzi, ...Bimba nata dal padre morto duefa/ Farina: "è giusto che i figli siano cavie?" ATTILIO PIERINI,... Donatella Raffai, come è/ Storica conduttrice di Chi l'ha visto malata da tempo Felice anche ...La girandola di conduttrici e l'arrivo di Federica Sciarelli Fra gli anni '90 e l'inizio del nuovo secolo si avvicendarono al timone di Chi l'ha visto, dopo il definitivo addio di Raffai nel 1994, le ...trasmissione di grande successo di Rai3, allontanata dagli schermi per sua scelta dal 2000. La conduttrice si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni. A darne notizia, il marito Sergio Maestranzi, ...