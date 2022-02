Doc 2, terza puntata: Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti, debutta in televisione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella terza puntata di DOC – Nelle tue mani 2 andata in onda il 27 gennaio 2022, Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti, ha interpretato la figlia della protagonista dell’episodio. I successi della piccola Virginia Bocelli Virginia Bocelli è nata il 21 marzo del 2012, dal secondo matrimonio del tenore. Quello in DOC2 è stato il primo ruolo in televisione per Virginia. La mamma, Veronica Berti, ha ricordato questo traguardo con un post Instagram dal quale si evince l’entusiasmo con cui la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelladi DOC – Nelle tue mani 2 andata in onda il 27 gennaio 2022,di, ha interpretato ladella protagonista dell’episodio. I successi della piccolaè nata il 21 marzo del 2012, dal secondo matrimonio del tenore. Quello in DOC2 è stato il primo ruolo inper. La mamma,, ha ricordato questo traguardo con un post Instagram dal quale si evince l’entusiasmo con cui la ...

Advertising

sunflower_two : Cmq io so proprio cretina perché è la terza volta che seguo e poi unfollowo lo stesso account la prima volta quando… - ongoinggaypanic : Prima sera: viktor di arcane (hot)(gay doc) seconda sera: un killer psicopatico nella DC lol la terza: clark kent… - blanchewitch17 : @DReqvenge2020 Doc, mettiamola così... mi si sono suicidati per la terza volta sta sera, gli ormoni... serataccia?? Schifo assoluto - isabelle_doc : @TvTalk_Rai @CremoniniCesare da solo vale la terza serata - gogo_gogy : @Massimo18028485 @AuroraLittleSun aveva 2 dosi e non voleva fare la terza motivo per cui gli avevano comunicato che… -