Concessioni balneari nel mirino dell’Ue | Gentiloni | “Vanno riassegnate con le gare”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Bruxelles – Sulla questione delle“non è che occorra rivedere molte norme. La soluzione che la Commissione indica da tempo è abbastanza semplice: riassegnare tramiteleesistenti, facendolo in maniera da tenere conto degli investimenti fatti finora”. Lo dice il commissario europeo all’Economia Paolo, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa a Bruxelles. Le, pur tenendo degli investimenti pregressi, devono essere fatte “senza favorire soggetti rispetto ad altri, o un modello di gestione rispetto ad un altro. Un conto è tenere conto degli investimenti e delle ricadute sociali, un altro conto è favorire questo o quel soggetto rispetto alla concorrenza”, conclude, ribadendo la linea che la Commissione ...

BRUXELLES - "Essendo il turismo così importante per un Paese come l'Italia, è molto importante investire e farlo con capacità di sfruttare al massimo quelle che sono le concessioni balneari, quindi ..."Facciamo notare al leader della Lega che le imprese balneari hanno beneficiato per anni e anni ... decennio le norme europee sulla concorrenza e ora la riassegnazione delle concessioni tramite gara ...