Cagliari | disavventura per la compagna di Keita dopo la Coppa d’Africa

(Di giovedì 10 febbraio 2022)per ladell’attaccante delBaldèlaappena conclusa: ecco cosa è successo Bruttaper Simona Gualtieri,dell’attaccante delBaldè fresco vincitore dellacon il suo Senegal. Il fatto è accaduto quando la ragazza ha raggiunto l’attaccante in Senegal per festeggiare la vittoria del torneo, ecco le sue parole tramite i social. MESSAGGIO – «Per tutte le persone che mi stanno contattando su whatsapp, volevo dire che sono viva ma purtroppo arrivata in Senegal mi hanno rubato il telefono e solo oggi, al rientro in Italia, sono riuscita a recuperare un nuovo ...

