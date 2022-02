Basket: Nba, Harden ai Sixers in cambio Simmons, Curry e Drummond che vanno ai Nets (Di giovedì 10 febbraio 2022) New York, 10 feb. - (Adnkronos) - Si chiude con un grande colpo il mercato Nba. Dopo poco più di un anno termina l'avventura di James Harden a Brooklyn. I Nets scambiano l'All Star con i Philadelphia 76ers per Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due scelte al primo giro al Draft. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) New York, 10 feb. - (Adnkronos) - Si chiude con un grande colpo il mercato Nba. Dopo poco più di un anno termina l'avventura di Jamesa Brooklyn. Iscambiano l'All Star con i Philadelphia 76ers per Ben, Seth, Andree due scelte al primo giro al Draft.

