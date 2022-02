Aurora Ramazzotti, look sbarazzino e baci appassionati al parco con Goffredo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sapessi com’è strano sentirsi innamorati a Milano, cantava Memo Remigi nel 1974. Nella città che non si ferma mai, sembra non esserci tempo per le smancerie. Niente di più lontano dalla realtà. Sono tante le coppie che si scambiano effusioni all’ombra della Madonnina, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza compresi. Effusioni sul cofano dell’auto Passione alle stelle tra Aurora e GoffredoIn una tiepida giornata di febbraio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono stati paparazzati durante una romantica passeggiata al parco. Abbracciati, camminavano felici, sussurrandosi confidenze. Poi, in un impeto di passione, Aurora e Goffredo si sono appoggiati sul cofano di una macchina, per scambiarsi ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sapessi com’è strano sentirsi innamorati a Milano, cantava Memo Remigi nel 1974. Nella città che non si ferma mai, sembra non esserci tempo per le smancerie. Niente di più lontano dalla realtà. Sono tante le coppie che si scambiano effusioni all’ombra della Madonnina,Cerza compresi. Effusioni sul cofano dell’auto Passione alle stelle traIn una tiepida giornata di febbraioCerza sono stati paparazzati durante una romantica passeggiata al. Abbracciati, camminavano felici, sussurrandosi confidenze. Poi, in un impeto di passione,si sono appoggiati sul cofano di una macchina, per scambiarsi ...

