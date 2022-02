Atalanta-Fiorentina, programma e telecronisti Mediaset quarti Coppa Italia 2021/2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Atalanta-Fiorentina, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Al Gewiss Stadium due squadre che in campionato hanno trovato difficoltà nell’ultimo turno adesso incrociano il proprio cammino nella Coppa nazionale e vogliono approdare in semifinale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 18 di giovedì 10 febbraio. Atalanta-Fiorentina sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per idi finale di. Al Gewiss Stadium due squadre che in campionato hanno trovato difficoltà nell’ultimo turno adesso incrociano il proprio cammino nellanazionale e vogliono approdare in semifinale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 18 di giovedì 10 febbraio.sarà visibile su1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. SportFace.

Advertising

knosk007 : Atalanta Vs Fiorentina Live | Atalanta-Fiorentina, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: I MATCH LINK… - Deianir17128382 : Non guardo Atalanta - Fiorentina. Sto rivedendo Juve - Verona. E i pomodori gratin li faccio domani. Tanto per ce… - AcVo_KA : RT @ariolsz: piccolo aggiornamento: I due biglietti in questione già venduti ieri all/alla prim* di voi che mi ha scritto in dm. La mia r… - kvngstraus : L'atalanta asfalta la fiorentina senza vlahovic - Dalla_SerieA : Atalanta, i convocati per la Coppa. Chi vince può trovare la Juve - -