“Adesso basta, non possiamo più dirlo!”: Lazio, attacco duro dall’interno (Di giovedì 10 febbraio 2022) Clima teso in casa Lazio, dopo la sconfitta con il Milan costata l’eliminazione in Coppa Italia. Arriva il duro attacco dallo spogliatoio. Una stagione in altalena, tra vittorie convincenti e (soprattutto) passaggi a vuoto inaspettati. È ancora ferma al palo la rivoluzione che Maurizio Sarri avrebbe voluto avviare alla Lazio, ferma al sesto posto (in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Clima teso in casa, dopo la sconfitta con il Milan costata l’eliminazione in Coppa Italia. Arriva ildallo spogliatoio. Una stagione in altalena, tra vittorie convincenti e (soprattutto) passaggi a vuoto inaspettati. È ancora ferma al palo la rivoluzione che Maurizio Sarri avrebbe voluto avviare alla, ferma al sesto posto (in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lellaecontenta : Se questa cosa non verrà affrontata in puntata e lui non riceverà come MINIMO un cazziatone,non dovreste più guarda… - Gennari_Andrea : @GassmanGassmann Secondo me il “giornalista” ha raggiunto in pueno lo scopo: far parlare di sé. Il detto “bene o ma… - gravenb4 : adesso BASTA!!! se kessiè VORRÀ venire da NOI.!! dovrà fare UNO schiarimento di PELLE!!! troppi negri in squadra..i… - Carme69_B : RT @AsiaOldin: Miriana cos'è che non fai tu?E loro chi?Noi pubblico ovviamente perché ti riferiscono tutto e adesso devi ripulirti la facci… - mirtillow : RAGA LA TIPA PER CUI LAVORO MI FA 'ma sei dimagrita ancora?' e io 'un po'' E LEI 'adesso basta seriamente' CON FACC… -