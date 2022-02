Addio a Donatella Raffai | prima conduttrice di “Chi l’ha visto” | volto gentile di una tv d’altri tempi

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Lutto nel mondo della televisione: è morta a 78 annistoricadi “Chi?“, al fianco di Paolo Guzzanti e di altri programmi della terza rete pubblica. La notizia è stata diffusa dal marito Silvio Maestranzi, ex regista Rai e sceneggiatore. I funerali si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732). “Indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di ‘Chi?'”. Recitano così dagli account ufficiali del programma di Rai3.Raffa,e rigoroso: i suoi programmi in ...

Federica Sciarelli: "al volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni" È morta Donatella Raffai. E' morta, all'eta' di 78 anni, DONATELLA RAFFAI, la conduttrice volto storico della trasmissione di Rai3, "Chi l'ha visto?". Inizia la carriera nel mondo dello spettacolo come attrice, appena sedicenne, nel film del 1960 Dolci... "Il nostro è stato un grande amore, Donatella è sempre stata una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state..."