Accoltellamento in una scuola a Rimini, 15enne in ospedale: la prima ipotesi dietro la vicenda (Di giovedì 10 febbraio 2022) Accoltellamento in una scuola di Rimini: un 15enne sarebbe finito in ospedale dopo essere stato colpito nel corso di una lite con un compagno di classe all’interno di un laboratorio dell’Istituto tecnico Alberti. Sul posto l’intervento degli agenti della Squadra Mobile che, dopo l’allarme lanciato da alcuni docenti, avrebbero raccolto una prima versione dei fatti dal minorenne presunto autore dell’aggressione. Accoltellamento in una scuola a Rimini, 15enne finisce in ospedale Secondo quanto riportato dall’Ansa sull’episodio registrato a Rimini, lo studente accoltellato sarebbe un 15enne poi finito in Pronto soccorso. Raggiunto all’addome, le sue condizioni non ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022)in unadi: unsarebbe finito indopo essere stato colpito nel corso di una lite con un compagno di classe all’interno di un laboratorio dell’Istituto tecnico Alberti. Sul posto l’intervento degli agenti della Squadra Mobile che, dopo l’allarme lanciato da alcuni docenti, avrebbero raccolto unaversione dei fatti dal minorenne presunto autore dell’aggressione.in unafinisce inSecondo quanto riportato dall’Ansa sull’episodio registrato a, lo studente accoltellato sarebbe unpoi finito in Pronto soccorso. Raggiunto all’addome, le sue condizioni non ...

