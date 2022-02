Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2022 ore 17:15 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Viabilità DEL 9 FEBBRAIO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA LAURENTINA CHIUSA A SEGUITO DI UNA FUGA DI GA, DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A CASTEL DI LEVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO FORTI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ DI ZONA CODE SULLA LAURENTINA A PARTIRE DA VIA ACHILLE CAMPANILE A VIA DEI CASALI SI SAN SISTO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO E, SU VIA DI TRIGORIA DA VIA GUGLIELMO GUASTA ALLA ROTATORIA TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA DI TOR PAGNOTTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA RICADUTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA E IN INTERNA TRA ARDEATINA E PONTINA DISAGI ANCHE SULLA VIA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO E IN USCITA, CODE DA VIA CRISTOFORO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)DEL 9 FEBBRAIOORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA LAURENTINA CHIUSA A SEGUITO DI UNA FUGA DI GA, DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A CASTEL DI LEVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO FORTI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ DI ZONA CODE SULLA LAURENTINA A PARTIRE DA VIA ACHILLE CAMPANILE A VIA DEI CASALI SI SAN SISTO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO E, SU VIA DI TRIGORIA DA VIA GUGLIELMO GUASTA ALLA ROTATORIA TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA DI TOR PAGNOTTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA RICADUTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA E IN INTERNA TRA ARDEATINA E PONTINA DISAGI ANCHE SULLA VIA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO E IN USCITA, CODE DA VIA CRISTOFORO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, chiuso le uscite Laurentina direzione fuori Roma a causa di una fuga di gas ... immettono su via Laurentina in direzione fuori Roma Sul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la ...

Roma, fuga di gas sulla Laurentina, trivellata 'per sbaglio' una conduttura: tutti gli aggiornamenti Stando agli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla viabilità, la strada interessata è chiusa in ... immettono su via Laurentina in direzione fuori Roma sono state interdette agli automobilisti. Fuga ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2022 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... immettono su via Laurentina in direzione fuoriSul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione dellae per consentire la ...Stando agli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla, la strada interessata è chiusa in ... immettono su via Laurentina in direzione fuorisono state interdette agli automobilisti. Fuga ...