Terremoto oggi in Emilia: scosse avvertite tra Reggio Emilia e Modena (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Terremoto oggi in Emilia Romagna, tra Modena e Reggio Emilia. Due le scosse avvertite. La prima, della durata di tre-quattro secondi pochi minuti prima delle ore 20 (alle 19:55, per la precisione), è stata registrata dall'Ingv con una...

Corriere : Terremoto in Emilia Romagna: scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 - Greg_75_ : RT @LaNotiziaTweet: Terremoto in Italia: trema la terra. Panico fra le persone, proprio lì dove un sisma aveva distrutto tutto: https://t.c… - SouzaEluam : RT @Corriere: Terremoto in Emilia Romagna: scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 - federicovf69 : RT @LaNotiziaTweet: Terremoto in Italia: trema la terra. Panico fra le persone, proprio lì dove un sisma aveva distrutto tutto: https://t.c… - DavideIanny : RT @GandolfGandalf: Che due palle, oggi ero contento perché ho finito di scrivere la tesi e niente ora ci sono pure le scosse di terremoto.… -