Striscia la Notizia, dietro il bancone arriva Silvia Toffanin: ecco con chi farà coppia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nuovo avvicendamento dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia: dopo il ritorno al timone del programma di Sergio Friscia e Roberto Lipari a causa della positività al Covid di Enzo Iacchetti, a condurre Striscia arriverà un volto inedito. Stiamo parlando della conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin: la presentatrice resterà alla guida della trasmissione per una settimana, ovvero da lunedì 21 a lunedì 28 febbraio e sarà affiancata dal veterano Ezio Greggio. Lunedì 28 febbraio la coppia lascerà il timone ai già collaudati Francesca Manzini e Gerry Scotti, che tornano a Striscia la Notizia dopo il successo riscosso lo scorso anno. ecco il comunicato ufficiale di Mediaset che ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nuovo avvicendamentoildel tg satirico di Canale 5la: dopo il ritorno al timone del programma di Sergio Friscia e Roberto Lipari a causa della positività al Covid di Enzo Iacchetti, a condurrearriverà un volto inedito. Stiamo parlando della conduttrice di Verissimo: la presentatrice resterà alla guida della trasmissione per una settimana, ovvero da lunedì 21 a lunedì 28 febbraio e sarà affiancata dal veterano Ezio Greggio. Lunedì 28 febbraio lalascerà il timone ai già collaudati Francesca Manzini e Gerry Scotti, che tornano aladopo il successo riscosso lo scorso anno.il comunicato ufficiale di Mediaset che ...

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - davidemaggio : ?????? Silvia Toffanin nuova conduttrice di Striscia la Notizia ?????? - MondoTV241 : Striscia la Notizia, Silvia Toffanin approda dietro il bancone del Tg satirico di Antonio Ricci #striscialanotizia… - StiloMariana : RT @Striscia: Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una conduttrice… - ParliamoDiNews : Striscia la Notizia, Silvia Toffanin ufficiale: con chi farà coppia e per quanto #striscia #notizia #silvia… -