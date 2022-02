Report da Castel Volturno: Lozano rientra a Napoli! Allenamento in palestra per un azzurro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli azzurri sono a lavoro in vista del big match contro l’Inter di sabato alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 25esima giornata di Serie A. FOTO: SSC Napoli Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale rilasciato dalla società, nel corso della seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center, la squadra si è allenata sui campi 1 e 2, iniziando la sessione con torello e partita a campo ridotto. Successivamente circuito di forza, esercitazione tecnica e lavoro tattico. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Lozano è rientrato a Napoli e nei prossimi giorni le sue condizioni saranno ulteriormente valutate dallo staff medico. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli azzurri sono a lavoro in vista del big match contro l’Inter di sabato alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 25esima giornata di Serie A. FOTO: SSC Napoli Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale rilasciato dalla società, nel corso della seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center, la squadra si è allenata sui campi 1 e 2, iniziando la sessione con torello e partita a campo ridotto. Successivamente circuito di forza, esercitazione tecnica e lavoro tattico. Tuanzebe ha svolto lavoro into a Napoli e nei prossimi giorni le sue condizioni saranno ulteriormente valutate dallo staff medico.

