Questo non è Rayan | il bambino caduto in un pozzo in Marocco

Il 5 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un bambino coperto di polvere, in lacrime, in braccio a un uomo. L'immagine è accompagnata da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il bimbo #Rayan è salvo. grazie signore». Il riferimento al bambino di nome Rayan caduto lo scorso 2 febbraio in un pozzo di 32 metri in Marocco ed estratto dai soccorritori il 4 febbraio. Il bambino è deceduto dopo essere stato estratto. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto in questione non mostra infatti il momento in cui Rayan viene estratto dal pozzo a febbraio 2022. L'immagine si trova invece in una pubblicazione ...

