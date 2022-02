L’agenzia Ue | “Booster ai minori non serve” Ma sono ‘costretti’ dal green pass

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ecco uno dei più grandi paradossi della legislazione “centrica” nella lotta italiana al coronavirus: se i nostri ragazzi sotto i 18 anni vogliono prendere un autobus, fare un qualsiasi sport, andare al ristorante, al cinema, al museo o a tagliarsi i capelli senza farsi un tampone, devono sottoporsi all’intero ciclo vaccinale. Servono tre dosi, ovviamente: solo in questo caso il loro lasciaare avrà durata indefinita e non scade dopo sei mesi, come nel caso di chi s’è sottoposto solo a due giri di Pfizer & Moderna. Tre dosi “imposte” di fatto dalle restrizioni da superma che la massima istituzione medica europea, l’Ecdc, al momento sconsiglia caldamente. Il motivo? Costringere i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni alnon ...