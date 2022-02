La crisi del debito cinese diventa una crisi di fiducia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nonostante i fondi americani stiano, non senza tornaconto, aiutando Pechino e i suoi giganti in agonia, Evergrande in testa, a pagare i propri creditori rastrellando asset qua e là, gli Stati Uniti e i suoi investitori chiudono la porta in faccia alla Cina e al suo debito. In altre parole, mentre il fondo californiano Oaktree fa man bassa degli asset messi in vendita da Evergrande, mettendo un po’ di soldi nelle tasche del gruppo e dei suoi creditori, i risparmiatori statunitensi voltano le spalle al Dragone, snobbando i bond emessi dalle società della Repubblica Popolare. Un controsenso? Forse, o forse no. Il problema è sempre quello, l’Occidente non si fida del debito cinese e forse nemmeno della sua crescita. Al punto che secondo Moody’s Investors Service, i problemi immobiliari della Cina renderanno più difficile per le aziende del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nonostante i fondi americani stiano, non senza tornaconto, aiutando Pechino e i suoi giganti in agonia, Evergrande in testa, a pagare i propri creditori rastrellando asset qua e là, gli Stati Uniti e i suoi investitori chiudono la porta in faccia alla Cina e al suo. In altre parole, mentre il fondo californiano Oaktree fa man bassa degli asset messi in vendita da Evergrande, mettendo un po’ di soldi nelle tasche del gruppo e dei suoi creditori, i risparmiatori statunitensi voltano le spalle al Dragone, snobbando i bond emessi dalle società della Repubblica Popolare. Un controsenso? Forse, o forse no. Il problema è sempre quello, l’Occidente non si fida dele forse nemmeno della sua crescita. Al punto che secondo Moody’s Investors Service, i problemi immobiliari della Cina renderanno più difficile per le aziende del ...

Advertising

EnricoTurcato : Cristiano #Ronaldo è in crisi profonda Nel 2022 non ha ancora segnato Ieri contro il Burnley ha giocato 22 minuti… - luigidimaio : La crisi ucraina è al centro dell'agenda europea e internazionale del Governo italiano. L'ho ribadito oggi in Parla… - LiaQuartapelle : “Non siamo mai stati così vicini a un conflitto in Europa dalla caduta del Muro di Berlino. Bene che il governo ????… - Gabriponte22 : RT @EnricoTurcato: Cristiano #Ronaldo è in crisi profonda Nel 2022 non ha ancora segnato Ieri contro il Burnley ha giocato 22 minuti Lo… - GiuseppeMRN_ : RT @EnricoTurcato: Cristiano #Ronaldo è in crisi profonda Nel 2022 non ha ancora segnato Ieri contro il Burnley ha giocato 22 minuti Lo… -