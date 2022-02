Intanto nel mondo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura chiede trent’anni di prigione per l’ex presidente del Burkina Faso Blaise Compaoré, la Commissione europea multa la Polonia per la miniera di Turów, una frana causa quattordici morti in Colombia. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura chiede trent’anni di prigione per l’ex presidente del Burkina Faso Blaise Compaoré, la Commissione europea multa la Polonia per la miniera di Turów, una frana causa quattordici morti in Colombia. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Il Papa sulla crisi ucraina: 'La guerra è una pazzia' ...di guerra siano superate attraverso un dialogo serio e affinché a questo scopo possano contribuire anche i colloqui nel Formato Normandia. E non dimentichiamo: la guerra è una pazzia' . Intanto, dul ...

Mercati: Banche centrali in focus ...un percorso di rialzo dei tassi già nel 2022. A provare queste paure sono i rialzi dei rendimenti dei titoli di Stato dei Paesi meridionali, come Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Intanto dal ...

Intanto nel mondo Internazionale Pd, i candidati a Camera Senato li sceglieranno Letta e Zingaretti Politica - Il congresso nazionale si farà dopo le politiche e le regionali del Lazio. Il segretario ha l'ultima parola sulle liste e la direzione nazionale è quella indicata da Zingaretti dopo Piazza ...

Vaccini, Puglia sempre prima in Italia per somministrazioni nella fascia 5 - 11 anni Intanto, sabato 12 febbraio dalle 9 alle 12.30, è in programma a Barletta un open day dedicato agli adulti dai 12 anni ... ...

