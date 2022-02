Il pizzaiolo italiano a Tonga: ”Prima del Covid un paradiso, ora siamo in lockdown” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – La pizzeria che porta il suo nome coperta di cenere. L’impossibilità di comunicare mentre l’isola restava al buio, la gente per la strada, la difficoltà di tornare a casa dalle figlie. Marco Maini, 65 anni, originario di Carpi in provincia di Modena, racconta all’Adnkronos i momenti concitati vissuti lo scorso 15 gennaio, quando il vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai ha iniziato a eruttare, provocando uno tsunami. E ora, che l’emergenza vulcano sembra passata, è arrivata quella pandemica. ”Eravamo in paradiso Prima del Covid”, dice senza mezzi termini l’imprenditore che nel gennaio del 2007 ha deciso di trasferirsi a Nukualofa sull’isola di Tongatapu, capitale del regno polinesiano di Tonga. Isole Covid free fino a quando sono arrivati gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – La pizzeria che porta il suo nome coperta di cenere. L’impossibilità di comunicare mentre l’isola restava al buio, la gente per la strada, la difficoltà di tornare a casa dalle figlie. Marco Maini, 65 anni, originario di Carpi in provincia di Modena, racconta all’Adnkronos i momenti concitati vissuti lo scorso 15 gennaio, quando il vulcano sottomarino Hunga--Hunga-Ha’apai ha iniziato a eruttare, provocando uno tsunami. E ora, che l’emergenza vulcano sembra passata, è arrivata quella pandemica. ”Eravamo indel”, dice senza mezzi termini l’imprenditore che nel gennaio del 2007 ha deciso di trasferirsi a Nukualofa sull’isola ditapu, capitale del regno polinesiano di. Isolefree fino a quando sono arrivati gli ...

