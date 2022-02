"Ho scoperto che io e il mio fratello minore in realtà siamo gemelli": è possibile e c'è una spiegazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sta spopolando in questi giorni il video di una ragazza che, su TikTok, dice di aver scoperto che lei e il suo fratello minore sono in realtà gemelli. Ma com'è possibile? In realtà c'è una spiegazione scientifica... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sta spopolando in questi giorni il video di una ragazza che, su TikTok, dice di averche lei e il suosono in. Ma com'è? Inc'è unascientifica...

Advertising

francescacheeks : Ho appena scoperto che esiste un corso di laurea su Taylor Swift negli USA io mi sa che per la magistrale ci faccio un pensierino - LaStampa : Il sindaco di New York che si dichiara vegetariano, scoperto a mangiare pesce in un’osteria italiana a Manhattan - straneuropa : Il sindaco di NYC che si dichiara vegetariano, scoperto a mangiare pesce in un’osteria italiana Non è che si potr… - chhcost : @xrandyhugx AAAAAAA SII, anche io penso che Sean sappia che Black non è Black… altrimenti non avrebbe senso baciarl… - f4boLouist : RT @francescacheeks: Ho appena scoperto che esiste un corso di laurea su Taylor Swift negli USA io mi sa che per la magistrale ci faccio un… -