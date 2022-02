Green pass, addio all’obbligo dal 15 giugno: il governo Draghi verso la fine dell’emergenza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il governo Draghi accelera sulla fine dell’emergenza Coronavirus. E punta deciso verso l’estate, quando potremo abbandonare gran parte delle restrizioni che hanno accompagnato i cittadini nella lotta contro la pandemia. Mentre il Green pass potrebbe essere eliminato alla fine di giugno. O il 15, secondo alcune previsioni più rosee. Intanto la road map delle riaperture va avanti. La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e valida fino al 31 marzo 2022 elimina l’obbligo di mascherine all’aperto dall’11 febbraio. Mentre dal 18 febbraio al primo marzo si programma di aumentare al 75% la capienza negli stadi e al 50% quella dei palazzetti dello sport. Portando al 100% cinema e teatri. La road map Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilaccelera sullaCoronavirus. E punta decisol’estate, quando potremo abbandonare gran parte delle restrizioni che hanno accompagnato i cittadini nella lotta contro la pandemia. Mentre ilpotrebbe essere eliminato alladi. O il 15, secondo alcune previsioni più rosee. Intanto la road map delle riaperture va avanti. La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e valida fino al 31 marzo 2022 elimina l’obbligo di mascherine all’aperto dall’11 febbraio. Mentre dal 18 febbraio al primo marzo si programma di aumentare al 75% la capienza negli stadi e al 50% quella dei palazzetti dello sport. Portando al 100% cinema e teatri. La road map Il ...

Advertising

borghi_claudio : Ma come si fa a dire 'se i ristoranti sono vuoti non è colpa del green pass perchè 90% è vaccinato'?… - NicolaPorro : Ora lo ammettono: il green pass non è servito a nulla - borghi_claudio : Per il simpatico esponente di FI il green pass è una PICCOLISSIMA limitazione di libertà. Ovviamente ragiona da vac… - xiana44698880 : RT @borghi_claudio: @Lucapsi99 @er_polenta Massì... per l'elezione del presidente della repubblica com'era? Tutti con il loro green pass a… - DanieleMazza9 : RT @NicolaPorro: Ora lo ammettono: il green pass non è servito a nulla -