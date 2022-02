Emma e il commento sulle calze a rete: «Basta body shaming, le parole hanno un peso» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Quando hai delle gambe importanti eviti le calze a rete», le parole di un giornalista, riferendosi a un suo look di Sanremo. Ma la cantante non ci sta: «Non è un punto di vista, è una critica sul corpo. E il vostro corpo, ragazze, è perfetto così com'è, vestitevi come volete e mostratele queste gambe importanti» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Quando hai delle gambe importanti eviti le», ledi un giornalista, riferendosi a un suo look di Sanremo. Ma la cantante non ci sta: «Non è un punto di vista, è una critica sul corpo. E il vostro corpo, ragazze, è perfetto così com'è, vestitevi come volete e mostratele queste gambe importanti»

