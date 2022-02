Delia Duran in lacrime! C’entra Alex Belli? Ecco cos’è successo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)non riesce a trattenere le lacrime. Il motivo lo spiega ad una concorrente La finale del Grande Fratello Vip è ormai vicina e i concorrenti in gara iniziano ad accusare il colpo manifestando sentimenti contrastanti che alternano stati d’animo gioiosi a momenti di nervosismo e tristezza. Anche,, prima finalista di questa sesta edizione del GF Vip 6, non è da meno e proprio nelle ultime ore, crolla in un pianto disperato. La causa della crisi della modella, sarebbe da imputare ad una canzone che lega una ormai celebre coppia del reality show: Lulù e Manuel.non riesce a trattenere le lacrime, probabilmente perché il pensiero di quell’amore leggero e coinvolgente le ricorda quello che, fino a poco tempo fa, aveva con il marito...

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Poi Giulia ha voluto dare un giudizio sul triangolo che ha coinvolto Soleil, Alex Belli e: "Reputo Sole una ragazza molto sveglia e un come Alex al di fuori non lo avrebbe mai guardato. ...Dayane Mello ha attaccato duramente Alex Belli e. Durante la puntata del GF Vip Party condotto da Giulia Salemi, Dayane ha svelato dei retroscena sulla coppia rivelando che Alex estarebbero sfruttando questo momento per ...Anche Delia Duran,, prima finalista di questa sesta edizione del GF Vip 6, non è da meno e proprio nelle ultime ore, crolla in un pianto disperato. La causa della crisi della modella, sarebbe da ...Chi credeva che l’uscita di Alex Belli dalla Casa del Grande Fratello Vip avrebbe messo fine a tutta la storia che ha visto coinvolti lui, Delia Duran e Soleil Sorge si è poi ricreduto qualche giorno ...