DelFes Avellino | ecco un nuovo rinforzo | ufficiale l’arrivo di Carenza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutivolto in casadal mercato arriva l’ala, Giovannila nota: “La ASDcomunica di aver ingaggiato fino al termine della stagione agonistica l’ala forte Giovanni, atleta di 202 cm per 95 kg. Il ragazzo da domani sarà a disposizione dello staff tecnico guidato da Giovanni Benedetto., lungo atipico con caratteristiche perimetrali, ha iniziato la stagione a Chiusi, società con cui ha disputato 4 partite in quest’annata agonistica, rappresenta un’aggiunta importante e di esperienza nel reparto lunghi. Nato nel 1988 a Castellaneta, in provincia di Taranto, tredicenne si trasferisce negli Stati Uniti, dove frequenta la Saint Anthony High School, nel ...