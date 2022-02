C’era una volta Non è la Rai: il libro fotografico pieno di materiale inedito (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È stato uno dei programmi cult degli Anni '90, un vero fenomeno di costume, andato in onda dal 1991 al 1995 per quattro edizioni. In questo volume gli autori, Marco Geppetti e Marika De Sandoli, pubblicano una serie di immagine inedite e racconti professionali e privati delle protagoniste dello show. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È stato uno dei programmi cult degli Anni '90, un vero fenomeno di costume, andato in onda dal 1991 al 1995 per quattro edizioni. In questo volume gli autori, Marco Geppetti e Marika De Sandoli, pubblicano una serie di immagine inedite e racconti professionali e privati delle protagoniste dello show. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

rtl1025 : ?? 'Corale afflato per l’ambiente in #Costituzione. C’era già. Spero acciaccare una #zanzara non esponga a rischi. S… - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista a La7: “Accordo su Belloni c’era, è una verità storica. Scontro Conte-Di Maio? Si faccia un… - RaiTre : A #Sanremo c’è sempre stata una bella tradizione di voci “tenorili”. Una volta era Claudio Villa, poi sono arrivati… - alebuagain : @DrManq C'è una zona grigia in mezzo. Era tutta più 'fisica' l'NBA degli anni 90, molte più botte, contatti, anche… - Franca232323 : RT @anna_travaglio: Davide sta ancora rosicando... Non riesce a darsi pace... Quando è successo a soleil. All'inizio c'è rimasta male ma è… -

Ultime Notizie dalla rete : C’era una Ristorante Ca'del Proferta di Anderson Hernanes e Christian Milone Gambero Rosso