Calciomercato Inter: accordo per l’estate, c’è l’addio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Nella mattinata odierna, il Calciomercato dell'Inter è entrato nel vivo. Come riportato da diversi media, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Davide Barcellona, centrocampista del Cagliari. La trattativa… amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Nella mattinata odierna, ildell'è entrato nel vivo. Come riportato da diversi media, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Davide Barcellona, centrocampista del Cagliari. La trattativa… amministratore

Advertising

cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - cmdotcom : #Mourinho: '#Sanchez all'#Inter è felice, in Inghilterra non stava più bene. Sul suo gol c'era fallo'… - SkySport : Inter a lavoro per i rinnovi: incontro con gli agenti di Perisic e Handanovic #SkySport #Inter #Perisic #Handanovic - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??VIDEO - CalcioOggi : Cassano esalta l'azzurro: 'Meglio di Verratti, Jorginho e Locatelli' - -