Brividi in inglese agli Eurovision Song Contest? Mahmood e Blanco dicono la loro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Archiviato il Festival di Sanremo, ora tutti gli occhi sono puntati sul prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Torino in quel di maggio. Se in rappresentanza di San Marino potrebbe esserci Francesco Monte, l’Italia sarà rappresentata da Blanco e Mahmood con la loro Brividi. La domanda ora è solo una: Brividi sarà tradotta in inglese per farla capire a tutto il pubblico europeo e mondiale, oppure resterà fedele all’originale? In passato c’è chi ha mantenuto la versione originale (come Emma), chi ha realizzato un ibrido metà in italiano e metà in inglese (come ad esempio Nina Zilli) e chi invece l’ha totalmente tradotta (come recentemente ha fatto Francesca Michielin). A domanda diretta, Mahmood ... Leggi su biccy (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Archiviato il Festival di Sanremo, ora tutti gli occhi sono puntati sul prossimoche si terrà a Torino in quel di maggio. Se in rappresentanza di San Marino potrebbe esserci Francesco Monte, l’Italia sarà rappresentata dacon la. La domanda ora è solo una:sarà tradotta inper farla capire a tutto il pubblico europeo e mondiale, oppure resterà fedele all’originale? In passato c’è chi ha mantenuto la versione originale (come Emma), chi ha realizzato un ibrido metà in italiano e metà in(come ad esempio Nina Zilli) e chi invece l’ha totalmente tradotta (come recentemente ha fatto Francesca Michielin). A domanda diretta,...

StraNotizie : Brividi in inglese agli Eurovision Song Contest? Mahmood e Blanco dicono la loro - BITCHYFit : Brividi in inglese agli Eurovision Song Contest? Mahmood e Blanco dicono la loro - mizayndric : Tu che canti e mi vengono i bvividi bvividi bvividiii — io ho fatto la cover di brividi in inglese x un’élite molto… - void_lun4 : RT @kvnsongs: @Mahmood_Music @MILLYZ @RadioItalia @SanremoRai ciao! Ho realizzato una versione inglese di Brividi - PLUTOBG : ho visto il video di questa ragazza che canta brividi tradotta in inglese e i commenti sotto a dire che l'inglese r… -