Amo Sanremo: è lo specchio del nostro presente. Peccato per quello scivolone finale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A me piace parlarne dopo che è terminato, così che, dopo essermi immedesimata in ciascun fortunato abitante di questo dorato pianeta musicale chiamato Sanremo, nella settimana che mette qualsiasi notizia in secondo piano e che quest'anno ha avuto la conseguenza di far passare quasi in sordina la scomparsa della meravigliosa Monica Vitti, solo dopo aver frullato e metabolizzato il tutto, posso finalmente capire cosa rimane, quello che mi è piaciuto e quello che avrei evitato (giusto due o tre cose che terrò rigorosamente segrete, a parte una). Dopo i commenti e il cinico gioco dei giudizi in poltrona da parte di chiunque, cominciano i fortunati tormentoni grazie agli ascolti digitali e alle radio che decidono le reali vittorie. Sanremo è questo ed altro, compreso un tappeto rosso diventato inaspettatamente verde, ...

