Allenamento Sampdoria | prima seduta per Giovinco | le ultime sugli infortunati

La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti con una doppia seduta: il report del lavoro svolto oggi dai blucerchiati La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti con una doppia seduta. Ecco il report ufficiale diramato dalla società blucerchiata. REPORT Allenamento – «prima a Bogliasco per Sebastian Giovinco. L'attaccante si è già unito al gruppo per la doppia seduta diretta da Marco Giampaolo e staff: forza e trasformazione tattica sul campo al mattino, circuito tecnico e partite a tema nel pomeriggio. Un programma al quale hanno preso parte anche Albin Ekdal e Fabio Quagliarella, alle prese con i primi test con i compagni. Tra una seduta e l'altra la Sampdoria ha ricevuto Danilo Giannoccaro, coordinatore delle ...

