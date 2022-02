Una specie di verme con il nome del Covid: l’idea degli scienziati come tributo alle vittime (e non solo) (Di martedì 8 febbraio 2022) Il nome scientifico è Humbertium Covidum, scelto dagli zoologi in onore delle vittime della pandemia di Covid-19. Ma di cosa si tratta? come spiegato dagli esperti è la denominazione scelta per indicare una nuova specie di verme piatto dalla testa a martello, individuato anche in Italia. Gli scienziati hanno deciso di chiamarlo in questo modo come omaggio alle vittime della pandemia che ha già provocato 5,7 milioni di morti in tutto il mondo e quasi 150.000 solo in Italia. LEGGI ANCHE => Congelate in un fiume per 24000 anni: la “resurrezione di una nuova specie” In più, come spesso accade, anche in questo modo si consente alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilscientifico è Humbertiumum, scelto dagli zoologi in onore delledella pandemia di-19. Ma di cosa si tratta?spiegato dagli esperti è la denominazione scelta per indicare una nuovadipiatto dalla testa a martello, individuato anche in Italia. Glihanno deciso di chiamarlo in questo modoomaggiodella pandemia che ha già provocato 5,7 milioni di morti in tutto il mondo e quasi 150.000in Italia. LEGGI ANCHE => Congelate in un fiume per 24000 anni: la “resurrezione di una nuova” In più,spesso accade, anche in questo modo si consente alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Una specie Allarme plastica, Wwf "Inquinamento oceani 4 volte maggiore nel 2050" ...Un nuovo report del WWF analizza oltre 2.590 studi sull'inquinamento da plastica negli oceani e fornisce l'analisi completa degli impatti che sta causando sulle specie e sugli ecosistemi marini: una ...

Allarme siccità nel Nord - Ovest, verso 60 giorni senza pioggia Tra dicembre 2021 e gennaio 2022 è caduta molto meno pioggia del normale, specie al Nord - Ovest. ... piovose e nevose sulle Alpi, si traduce in una grave carenza idrica dei fiumi e dei laghi. Sulle ...

