Snowboard | Roland Fischnaller e la maledizione olimpica Mai a medaglia in sei partecipazioni | tutti i risultati

Roland Fischnaller e la maledizione olimpica. Mai a medaglia in sei partecipazioni: tutti i risultati. Roland Fischnaller e la sua maledizione olimpica. Una storia che prosegue, in una carriera infinita. Il 41enne snowboarder azzurro ancora una volta si ritrova con l'amaro in bocca al termine della manifestazione a Cinque Cerchi: nel PGS di Pechino chiude in quarta posizione, battuto nella Small Final dal russo Vic Wild. Quello odierno è il miglior risultato in una manifestazione olimpica in sei partecipazioni totali. La prima era stata nel lontano 2002 a Salt Lake City, con la diciannovesima piazza. In casa, poi, a Torino, tredicesimo. Diciottesima piazza sia a Vancouver 2010 che a Sochi 2014, mentre in Russia, nell'unica volta che si è svolto il PSL, è arrivata l'ottava posizione. Miglioramento costante che è proseguito a PyeongChang, con la settima piazza.

