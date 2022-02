SCHIANTO E MORTE, LA CASSAZIONE RIAPRE L’INCHIESTA (Di martedì 8 febbraio 2022) Riaperta L’INCHIESTA per la MORTE del 19enne Raffaele Frigenti di San Valentino Torio avvenuta a Pagani in via Zeccagnuolo ad agosto di tre anni fa. “Disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore”, scrive la CASSAZIONE che ha accolto il ricorso dei familiari del giovanissimo deceduto dopo un tragico SCHIANTO. “Erroneità nella consulenza- rimarcava la parte civile nel reclamo- e il giudice ha esercitato un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale”. Il gup nell’estate scorsa aveva rigettato l’opposizione della difesa, ritenendo insussistenti gli elementi per mandare sotto processo un autotrasportatore di Pagani, formalmente indagato per omicidio stradale. Entrambi erano diretti a lavoro, quel giorno. Erano circa le sei quando l’autocisterna si scontrò con la Fiat guidata dal giovane, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 febbraio 2022) Riapertaper ladel 19enne Raffaele Frigenti di San Valentino Torio avvenuta a Pagani in via Zeccagnuolo ad agosto di tre anni fa. “Disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore”, scrive lache ha accolto il ricorso dei familiari del giovanissimo deceduto dopo un tragico. “Erroneità nella consulenza- rimarcava la parte civile nel reclamo- e il giudice ha esercitato un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale”. Il gup nell’estate scorsa aveva rigettato l’opposizione della difesa, ritenendo insussistenti gli elementi per mandare sotto processo un autotrasportatore di Pagani, formalmente indagato per omicidio stradale. Entrambi erano diretti a lavoro, quel giorno. Erano circa le sei quando l’autocisterna si scontrò con la Fiat guidata dal giovane, ...

