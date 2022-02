Samp | ecco Giovinco | «Ho firmato | sono felicissimo» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Sebastianha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore delladopo averil contratto in sede (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Dopo averil contratto con la, Sebaha parlato ai microfoni dinews24.com,le sue parole: #si presenta: "Ho. Felice di essere alla #doria" ? @aleeremos pic.twitter.com/dTVtSIH9TN—News24 (@News24) February 8, 2022 DICHIARAZIONI– «? Sì tutto fatto,. Il ritorno in Serie A?contento. Un saluto ai tifosi, non vedo già l’ora di poter fare domani il ...