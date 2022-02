Putin conferma che una de - escalation in Ucraina è necessaria ma smentisce promesse a Macron

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto per scongiurare una guerra trae Russia che sarebbe devastante. A un giorno dall'incontro a Mosca con l'omologo russo Vladimir, il presidente della Francia Emmanuelè stato ...

Poco dopo che i media internazionali hanno diffuso questa notizia però, dal Cremlino è giunta la smentita: 'non è affatto vero' cheavrebbe fatto una simile promessa. Il portavoce Dmitry Peskov ...Arriva dall'Emilia Romagna l'ennesimadell'andamento ormai 'torrentizio', assunto dalle portate del fiume Po, conseguenza del ... Read More World Crisi Ucraina - Russia Biden, 'Se () invade ...È quanto ha spiegato l’inquilino dell’Eliseo a margine della conferenza stampa e confermato dai funzionari ... È l’obiettivo di Macron, che con Putin si è detto d’accordo sulla ...Putin ha garantito che le truppe russe lasceranno le regioni della Bielorussia prossime al confine con l'Ucraina non appena termineranno le esercitazioni militari congiunte, ossia "il 20 febbraio".