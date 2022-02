Psg, rinnovo difficile per Di Maria: due big per sostituirlo (Di martedì 8 febbraio 2022) Sempre più difficile il rinnovo di Di Maria con il PSG: i parigini valutano due profili importanti per sostituirlo Il Psg potrebbe non rinnovare il contratto ad Angel Di Maria. L’argentino nei mesi scorsi sembrava esser vicino al rinnovo, invece ora le idee della società potrebbero essere diverse. Intanto sul piatto ci sono due sostituti importanti: piacciono Pogba e Paquetà, Leonardo sta valutando il futuro. A riferirlo L’Equipe. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Sempre piùildi Dicon il PSG: i parigini valutano due profili importanti perIl Psg potrebbe non rinnovare il contratto ad Angel Di. L’argentino nei mesi scorsi sembrava esser vicino al, invece ora le idee della società potrebbero essere diverse. Intanto sul piatto ci sono due sostituti importanti: piacciono Pogba e Paquetà, Leonardo sta valutando il futuro. A riferirlo L’Equipe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Le ultime sul futuro di #DiMaria ?? - zazoomblog : Rinnovo in bilico per Di Maria: il PSG va già a caccia dei sostituti - #Rinnovo #bilico #Maria: #caccia - zazoomblog : Rinnovo in bilico per Di Maria: il PSG va già a caccia dei sostituti - #Rinnovo #bilico #Maria: #caccia - tcm24com : Manchester United: ancora niente rinnovo per Pogba, il Psg osserva #Psg #Pogba #ManchesterUnited - infoitsport : PSG, discorsi avviati per il rinnovo di Marquinhos -

Ultime Notizie dalla rete : Psg rinnovo Psg, rinnovo difficile per Di Maria: due big per sostituirlo ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sempre più difficile il rinnovo di Di Maria con il PSG: i parigini valutano due profili importanti per sostituirlo Il Psg potrebbe non rinnovare il contratto ad Angel Di Maria. L'argentino nei mesi scorsi sembrava esser ...

Juventus, un top per Allegri: più di 10 milioni per il difensore ...il prossimo 30 giugno e al momento non è stato trovato un accordo con il Chelsea per il rinnovo. C'... C'è da fare i conti, infatti, con Psg, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester ...

Di Maria a scadenza, difficilmente il PSG gli offrirà il rinnovo: Paquetà o Pogba per sostituirlo TUTTO mercato WEB Psg, rinnovo difficile per Di Maria: due big per sostituirlo Il Psg potrebbe non rinnovare il contratto ad Angel Di Maria. L’argentino nei mesi scorsi sembrava esser vicino al rinnovo, invece ora le idee della società potrebbero essere diverse.

Rothen: "Psg, Mbappé non rinnoverà il contratto" Jerôme Rothen, ex calciatore del Psg, ha parlato della questione che riguarda il rinnovo di Kylian Mbappé con il club francese, durante un'intervista per RMC Sport: "Per me il rinnovo di Mbappé è ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sempre più difficile ildi Di Maria con il: i parigini valutano due profili importanti per sostituirlo Ilpotrebbe non rinnovare il contratto ad Angel Di Maria. L'argentino nei mesi scorsi sembrava esser ......il prossimo 30 giugno e al momento non è stato trovato un accordo con il Chelsea per il. C'... C'è da fare i conti, infatti, con, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester ...Il Psg potrebbe non rinnovare il contratto ad Angel Di Maria. L’argentino nei mesi scorsi sembrava esser vicino al rinnovo, invece ora le idee della società potrebbero essere diverse.Jerôme Rothen, ex calciatore del Psg, ha parlato della questione che riguarda il rinnovo di Kylian Mbappé con il club francese, durante un'intervista per RMC Sport: "Per me il rinnovo di Mbappé è ...