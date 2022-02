Pechino 2022, singolo femminile slittino in tv oggi: orario e streaming manche 3 e 4 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto pronto per terza e quarta manche della gara di singolo femminile di slittino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing, le tre azzurre Andrea Voetter, Nina Zoeggeler e Verena Hofer vogliono rimanere in top-20 per accedere alla quarta run e provare a scalare la classifica. L’appuntamento con la terza run è per le ore 12.50 italiane di martedì 8 febbraio, mentre la quarta si svolgerà a partire dalle ore 14.35 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA GARA Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutto pronto per terza e quartadella gara didiai Giochi Olimpici invernali di. Sul budello di Yanqing, le tre azzurre Andrea Voetter, Nina Zoeggeler e Verena Hofer vogliono rimanere in top-20 per accedere alla quarta run e provare a scalare la classifica. L’appuntamento con la terza run è per le ore 12.50 italiane di martedì 8 febbraio, mentre la quarta si svolgerà a partire dalle ore 14.35 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e. SEGUI IL LIVE DELLA GARA: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Pechino 2022 in DIRETTA: Roland Fischnaller sogna una medaglia azzurri outsider - #Snowboard… - infoitsport : LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l'oro, Paris e Innerhofer per la sorpresa -