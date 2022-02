Pechino 2022 | i trionfi dell’Italia | genialità | ma poca organizzazione

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022) E’ un giorno speciale. L’8 febbraio rimarrà nel cuore degli appassionati perché Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno scritto la storia. Il doppio misto del curling ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali die per l’Italia è la prima medaglia in assoluto ai Giochi, come anche ai Mondiali. Nessuno poteva prevedere un riscontro del genere e la portata della prestazione dei ragazzi del Bel Paese assume dei connotati epici anche perché Stefania e Amos non hanno conosciuto sconfitta nella manifestazione a Cinque Cerchi: undici vittorie in altrettanti incontri. Storia quindi, come è stata storia la prima medaglia di una donna italiana nello speed skating: Francesca Lollobrigida ha ottenuto un argento pesantissimo nei 3000 metri lei che, dedizione e tanto amore per il pattinaggio velocità pista lunga, ha saputo trasformarsi da campionessa sulle rotelle ...